- Ny behandlingsmåte har vist gode resultater

Kreftforeningens Temakafé arrangeres førstkommende onsdag den 29.mars ved Frøya Frivilligsentral. Denne gang er temaet “Forskning på kreftceller og immunterapi av kreft” ved forsker Anders Sundan.

- Foredraget vil på en enkel måte prøve å forklare hvordan kreftceller utvikles, hvordan kreftceller skiller seg fra friske celler og hvordan slike forskjeller kan utnyttes i kreftbehandling. Immunterapi er en ny behandlingsmåte som har vist gode resultater ved noen få kreftformer og foredraget vil forklare hva immunterapi består i, forteller Sundan.

Temakafeen

Dette er det andre året at Kreftforeningens Temakafé arrangeres lokalt på Sistranda. Temakafeen er et uformelt møtested for alle som er berørt av kreft. Både for de som er rammet av kreft selv, for pårørende og etterlatte.

- Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Temakafeen på Sistranda holdes med jevne mellomrom, her taes det opp kreftrelaterte temaer og bys på ulike kulturelle innslag.

- Kom innom for en kopp kaffe, en matbit – og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft, oppfordrer Kreftforeningen.

Kafeen drives av Kreftforeningens frivillige i samarbeid med Frivilligsentralen. Det kreves ingen påmelding til temakafeen og tilbudet er gratis.