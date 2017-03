Større eiendom til salgs

En større eiendom mellom Ervika og Dyrvik (Dørvikan) på Frøya er lagt ut til salg. Eiendommen grenser i nord til det kommunale boligfeltet på Dyrvik. Frøya kommunestyre gjorde sist høst et vedtak om å se på mulighetene for et boligfelt del 2 på Dyrvik. Derfor er et kommunalt kjøp av eiendommen, som er på totalt 133 mål, aktaulisert. I kommuneplanens arealdel er ca 10 mål av eiendommen avsatt til boligformål.

Saken legges fram for kommunestyret førstkommende onsdag, men rådmannen innstiller på at kommunen ikke kjøper eiendommen på nåværende tidspunkt. Det vises til at de ti målene av eiendommen som er avsatt til bolig blir for smått til å bygge ut infrastruktur til boligfelt på. Det henvises til at kommunens arelplan skal rulleres, og at man bør avvente den før kommunen kjøper en slik eiendom.