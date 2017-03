Brukerbetaling positivt for lokalavisene

Det kommer frem i en rapport som Handelshøyskolen BI har laget med støtte fra Medietilsynet (Rådet for anvendt medieforskning - RAM).

Førsteamanuensis Mona Solvoll ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI står bak rapporten, som viser at verken leserne eller annonsørene forsvant etter at lokalavisene innførte brukerbetaling.

Ifølge rapporten skyldes dette først og fremst at avisene har lykkes med å konvertere leserne til å bli digitale brukere. Leseropplevelsen på nett er blitt bedre, og leserne bruker lengre tid og leser flere saker på nettavisen enn de gjorde tidligere, skriver Medietilsynet, som omtaler rapporten.

Solvoll mener derfor at debatten ikke bør dreie seg om avisene skal tjene penger på annonser eller brukerbetaling - men hvordan samspillet mellom disse inntektskildene bør organiseres.