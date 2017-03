Utsikt for bedre mobil- og nettdekning

E-Koordinator Pål Dahlø i fylkeskommunen hadde i dag en befaring sammen med Hjørdis Årvik Smalø og Roger Tverrvåg fra Frøya kommune. De sjekket da spesielt Kalvheia på Ørnmyra, like bak Nordskag oppvekstsenter. Denne toppen kan være det beste punktet å sette opp en mobilmast som bedrer mobildekningen på store deler av Sør-Frøya.

Frøya kommune har vært med på flere spleiselag sammen med fylke og stat for å bygge dekning der de private utbyggerne ikke finner lønnsomhet i utbygging. Det siste prosjektet som er under gjennomføring er bredbånd på Titran. Der er det lyst ut anbud med frist til 15 mai. En utbygging kan være gjennomført i løpet av sommeren. Her er den aktuelle løsningen radiomast med antenner på veggen til mottakerne.

Det neste utbyggingen kan bli mobilmast på Nordskaget. Ut fra kartanalysene Pål Dahlø har gjort, vil en 30 meters mast (eller høyere) på Ørnmyra kunne gi god dekning i flere retninger hvor folk i dag sliter med mobildekningen. Hvis Telenor nå i tillegg kobler seg opp på mobilmasta i Skarsvågen kan dette bety at hele starten på Lakseveien, fra Nordskaget til Flatval, får brukbar dekning. Per i dag er det kun Telia-kunder som har brukbar dekning på strekningen Flatval - Hallaren.

En mobilmast vil også bidra til bedre nettdekning i området.

Byggingen av en mobilmast på Nordskaget vil ha en totalkostnad på ca 2,3 millioner, der kommune, fylkeskommune og stat går inn med en halvmillion hver, og mobilselskapet som bygger tar resten av kostnadene. Første skritt blir å få avtale med grunneierne. I følge Dahlø må man regne med ni måneder fra bestillingen er gjort til man har en fiks ferdig mobilmast på plass.

En av grunneierne er Gunvald Solbakken. Han ser positivt på at det blir bygget en mast på eiendommen.

- Så lenge de ikke skal bygge en vindmølle, så er jeg positiv. Hvis dette gjør at mange får bedre dekning, så er det kjempebra, sier Gunvald Solbakken.

Næringskonsulent Hjørdis Årvik Smalø i Frøya kommune er glad for det som er i ferd med å skje.

- Dekningen har absolutt ikke vært bra på denne siden av Frøya. Nå skjer det flere ting, og det skjer fort, sier hun.