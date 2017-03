Formannskapet har bedt om å utrede tre alternativer til løsning for brannstasjonen. En av disse er at bygget flyttes fra Siholmen. Det som er helt klart er at det nå blir stopp i byggingen inntil saken er utredet på nytt. De to andre alternativene som skal utredes er å redusere volum på bygget, og kun fasadeendring.

Dette kunne ordfører Berit Flåmo orientere om i kommunestyret i dag.