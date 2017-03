- Gåsø selv likte ikke bygget

Ordfører Berit Flåmo fortalte i dagens kommunestyre om dialogen hun har hatt med Helge Gåsø som utbygger av brannstasjonen på Siholmen.

- Da bygget og reaksjonene kom, var jeg snar til å ta møte med utbygger. Det viste seg at han var helt på linje med folkereaksjonene når det gjalt bygget. Han innrømmet at han heller ikke hadde hatt fokus på det estetiske, fortalte Flåmo.

Hun fortalte videre at Gåsø hadde engasjert arkitekt for å se på mulighetene til å gjøre noe med bygget. Skisser ble lagt fram for formannskapet i det lukkede møtet tirsdag, og ble vist fram også under kommunestyremøtet. Hun fortalte at Gåsø var veldig løsningsorientert.

- Jeg vil berømme utbyggger for den rausheten han viser når vi nå leter etter en løsning.