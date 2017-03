Et enstemmig Frøya kommunestyre vedtok torsdag ikke å by på en større eiendom mellom Ervika og Dyrvik. Saken var aktualisert gjennom at eiendommen er ute for salg, og at den grenser til Dyrvik boligfelt.

Kommunestyret vedtok i høst at man skal vurdere utvidelse av dette boligfeltet. Men rådmannen mente at man må vente med å erverve en slik eiendom til kommunen har rullert sin arealplan. Kommunestyret sluttet seg til dette.