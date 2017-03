- Her bruker vi lokalkunnskapen vår til å matche øyværinger

Nettdating

Lokalavisa Hitra-Frøya har hentet inspirasjon fra nasjonale datingtjenester som Tinder, Elite Singles og Nextlove ved utviklinga av helt nye HF-match.no . Tjenesten ble rullet ut forsiktig sist uke og har allerede fått et stort antall brukere.

- Her matcher vi vår kunnskap om øyværingene gjennom å kople data fra deres åpne Facebook-profiler, data om lesemønsteret deres på Hitra-Frøya.no og kryptert info om hvor mobiltelefonen befinner seg til enhver tid, såkalt geo-lokasjon. Slik har HF-match.no laget en brukerprofil på alle øyværinger, som er synlig for alle, og slik kan HF-match.no foreslå hvem du bør ta kontakt med for et spennende møte. Du kan også se hvem dine kjente er matchet med, forklarer Stein Olav Sivertsen, daglig leder i Hitra-Frøya og produkteier av den nye tjenesten.

Har 4.500 brukerprofiler med bilde

Slike dating-tjenester på nett er blitt veldig populære. Lokalavisa vil nå ta sin del av markedet og tilbyr øyværinger å møtes gjennom et klikk.

- Fordelen med HF-match.no er at her matcher vi folk som kanskje allerede kjenner til hverandre. Det øker sannsynligheten for at du finner en som ligner deg og får et spennende møte, sier Sivertsen.

Han presiserer at avisas ansatte ikke har innsyn i bakgrunnsdata i de brukerprofilene som opprettes. Det er det kun datasystemene som har.

Se din brukerprofil i HF-match.no her og nå:

- Vi er helt i oppstarten, men allerede har systemet klart å generere konkrete brukerprofiler på over 6.000 øyværinger, og av dem også drøye 4.500 med bilde. Det betyr at halvparten av alle øyværinger allerede ligger inne i HF-match.no med fullstendig brukerprofil med navn, interesser og bilde. Her kan hver enkelt gå inn og se hvem man matcher med, sier Sivertsen.

I tillegg gjør HF-match.no automatisk beregninger av store mengder brukerdata om den enkelte øyværing og foreslår en tekst om hva slags forventninger brukeren har til neste date.

Får varsel på mobilen når en match er i nærheten

Alle lesere av hitra-frøya.no har fått en gratisprofil som gjelder de første 14 dagene. Denne vil virke også etter prøveperioden, men da utvides tjenesten med ekstra tilbud til abonnenter av lokalavisa.

- For abonnentene legger vi inn et varsel på mobilen når en øyværing med matchende brukerprofil er innenfor en radius på 500 meter. Alt for å få en så nøyaktig og spennende profil som mulig og gi en god brukeropplevelse. Vårt mål er jo å gi litt ekstra merverdi i abonnementet. Litt sånn "Kjøp HF+ og få en HF-match på kjøpet" sier Sivertsen med et smil.

Han oppfordrer derfor både abonnenter og andre om å gå inn på HF-match.no allerede i dag for å se hvem datasystemet har matchet deg med.

Lege Langdahl har vært rådgiver

Kommuneoverlege Leif Langdahl har fungert helsefaglig rådgiver for lokalavisa under utvikling av date-tjenesten.

- HF-match.no er et kjærkomment tilbud til de mange single eller ensomme, eller folk som av andre grunner vil knytte nye, spennende kontakter, sier Langdahl. Han tror det er psykososialt viktig at øyværinger blir enda bedre kjent. Samtidig vektlegger legen at det er viktig at personvernet også ivaretas.

- Men siden det likevel er sånn at "aill kjenne aill" på Hitra og Frøya, er det uproblematisk, slik jeg vurderer det, at systemet matcher naboer i øyregionen ut fra kjente brukerdata, sier Langdahl.

Langdahl stiller på nettmøte på hitra-frøya.no lørdag kl. 14 for å svare på spørsmål.

Les mer om hvordan du sender inn spørsmål til legen på HF-match.no

Du kan matche så ofte du vil

Lokalavisa Hitra-Frøya har de siste årene utviklet flere digitale tjenester, som HFkalenderen.no og Mitt-Lag.no og Hainnel Lokalt. Sivertsen tror denne nyeste utviklingen blir den mest spennende.

- Er du ikke fornøyd med den matchen HF-match.no har laget for deg, kan du skifte. Og du kan skifte match så mange ganger du vil. Skriv dine match-ønsker i kommentarfeltet under her, eller inne på selve tjenesten, sier han.