- Tusen takk til alle som har hjulpet i letingen

Det har ikke vært et spor å se etter elghunden Ruggen, etter at den stakk av fra eier Geir Reinås for litt over en måned siden. Han og mange andre har lett etter hunden i flere uker, og over store områder på Hitra. Reinås har nå mistet håpet om å få se hunden igjen.

Leter etter Ruggen på tredje døgnet - Er redd den kan ha gått gjennom isen

- Hvordan er det å miste en hund du har levd sammen med i elleve år?

- Det er helt forferdelig. Det blir jo en kompis og familiemedlem. Det er veldig snålt å komme hjem og se at det er tomt i hundegården og ingen som står og ønsker deg velkommen hjem. Det er noe jeg merker veldig godt ja, sier Reinås.

Han er likevel takknemlig for alle som har bidratt i letingen.

- Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet meg i letingen. Det har vært et helt fantastisk engasjement og stå på vilje blant folk. De har lett, og de har kjørt, og de har delt innlegg. Jeg blir hele tiden spurt om jeg har funnet hunden. Folk har virkelig brydd seg. Jeg er rett og slett mektig imponert over folkene på Hitra, mener Reinås.

Ruggen forsvant i slutten av februar, da den slet seg løs mens Reinås og kjæresten gikk til hytta ved Staurfjellvatnet. Han tror hunden har vært utsatt for en ulykke, etter som den ikke har kommet tilbake av seg selv.

- Mest sannsynlig har han gått gjennom isen. Han var for dreven til å prøve å gå over et vann. Men han kunne ha vært uheldig da han prøvde å krysse en bekk, eller gått ned i et myrhøl. Så ble han sikkert stående, og druknet til slutt, sier Reinås.