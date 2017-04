Så telefonkabelen begynte å slenge kraftig

Inger Klungervik hadde besøk, og satt inne i stua da de fikk telefonkabelen slenge kraftig rundt kvart over tolv søndag formiddag.

- Jeg måtte gå ut for å se hva det var. Tenkte kanskje at det var en ørn som hadde kollidert med kabelen. Men vi så ikke noe, forteller Klungervik.

Da naboen som var på besøk, Kjell Vikan, skulle kjøre hjem ikke lenge etter, møtte han på et jordras rett rundt svingen, bare femti meter unna.

- Det har stoppet nede ved veien. Der var det trær som hadde ramlet over veien, og jord og steiner dekket halve veien i kanskje femti meters bredde. Der så vi også at telefonkabelen var slitt av og lå under jordhaugen, forteller Klungervik, som bor ved veien ut mot Malneset på Sunde.

En hyttenabo hadde hørt raset komme, og fikk se det da han gikk ut.

- Han ringte til kommunen og varslet fra. De vil sende geologer for å finne ut om det kan komme mer ras, forteller hun.

Hun beskriver rasområdet som bratt og høyt, med løse steiner, trær, torv og mose.

- Jeg vil anbefale folk å holde seg unna i tilfelle det raser mer, sier Klungervik.

Hun har bodd på Malneset i 69 år, og har aldri hørt om lignende ras.

- Det har regnet veldig mye i vinter, og det var kanskje det siste regnet som var nå som fikk det til å løsne, tror hun.