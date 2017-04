Geologene mener det er trygt å passere nå

Mannskaper fra Snillfjord kommune fikk i løpet av søndag ettermiddag ryddet bort såpass mye av jordraset som gikk ved Sunde at det igjen ble mulig å passere med bil. Ifølge Johan Arnt Ramvik ved teknisk avdeling i Snillfjord kommune var noen få fastboende og hyttefolk på Malneset på Sunde isoloert i rundt tre timer etter jordraset.

Jordras på Sunde Så telefonkabelen begynte å slenge kraftig Kommunen frykter det kan komme mer og sender geologer.

Undersøker raset

Som lokalavisa Hitra-Frøya skrev søndag, kommer det mandag geologer til stedet for å undersøke raset. Ramvik sier til Adresseavisen at geologene har fått tilsendt bilder av raset og gått god for at det er trygt å passere.

- Det har vært mye regn i området den siste tida. Det er nok det som har gjort at massen har løsnet. Geologene har fått tilsendt bilder av raset, så de har forsikret om at det skal være trygt å passere området nå. Veien er nå delvis åpnet slik at personbiler kan passere, sier Ramvik til adressa.no.

Han forklarer at massen som ligger igjen i veien fungerer som en brems for massen på oversida av veien, og at noe mer masse kan komme itl å rase ut når oppryddinga fortsetter. Men det skal ikke være fare for et stor-ras.

Så telefonkabelen slenge

Nabo Inger Klungervik fortalte i går til Hitra-Frøya at hun satt inne i stua da de fikk telefonkabelen slenge kraftig rundt kvart over tolv søndag formiddag.

- Jeg måtte gå ut for å se hva det var. Tenkte kanskje at det var en ørn som hadde kollidert med kabelen. Men vi så ikke noe, forteller Klungervik.

Da naboen som var på besøk, Kjell Vikan, skulle kjøre hjem ikke lenge etter, møtte han på et jordras rett rundt svingen, bare femti meter unna. Hun beskriver rasområdet som bratt og høyt, med løse steiner, trær, torv og mose.

Hun har bodd på Malneset i 69 år, og har aldri hørt om lignende ras.

- Det har regnet veldig mye i vinter, og det var kanskje det siste regnet som var nå som fikk det til å løsne, tror hun.