- Gunhild har vært en foregangskvinne

Gunhild Riiber på Trondhjems Turistforenings (TT) årsmøte sist uke tildelt hederstegnet «Reinrosa med gull eikekrans».

- Hederstegnet tildeles ildsjeler i TT som har vist ekstraordinært engasjement og innsats over lang tid, og som i stor grad har bidratt til å fremme tur og friluftsliv i fylket, forteller Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening, til lokalavisa Hitra-Frøya.

Gunhild Riiber har vært med i Frøya Turlag helt siden oppstarten i 2006. Hun har vært leder og «hovedildsjel» siden 2007. Hun tildeles reinrosa med gull eikekrans for sitt langsiktige, og nyskapende arbeid for Frøya turlag og for friluftsliv på Frøya, heter det i begrunnelsen.

- Gunhild har hele tiden sett store muligheter, og hatt ambisjoner for utvikling av friluftslivsmulighetene på Frøya. Prosjektet «Frøyavandrer,» med 40 turposter på Frøya har skapt mye aktivitet. Merking av stier og gode arrangementer preger Frøya turlag sin virksomhet. Det siste året har turlaget også lykkes med å få på plass et Barnas Turlag, begrunner TT.

Videre heter det:

- Gunhild har som leder i turlaget vært en foregangskvinne for å skape viktige samarbeidsprosjekter med offentlige og private aktører på Frøya. Gjennom disse har Frøya turlag bidratt til å få til et turkart på Frøya. «Helhetlig idrettspark» har fått et friluftslivselement inkludert. Turlaget har også fått satt fokus på miljø gjennom strandryddingsprosjektet. Nå har også Frøya Turlag i samarbeid med kommunen fått midler fra det nasjonale stiprosjektet til lokale turstier på Frøya. Frøya Turlag har i disse ti årene utviklet seg til et sterkt turlag med mange aktiviteter og et sterkt fotfeste på Frøya. I 2016 ble det gjennomført 1.774 dugnadstimer på Frøya for friluftslivets beste. Dette hadde ikke vært mulig uten Gunhilds systematiske og energiske arbeid disse ti årene.