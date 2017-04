Får du tilbake på skatten?

4,8 millioner skattemeldinger blir i dag tilgjengelig for lønnsmottakere, pensjonister og næringsdrivende. Husk å sjekke at opplysningene stemmer.

Selvangivelsen har i år endret navn til skattemelding. Grunnen til dette er ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft 1. januar i år. Den nye loven tydeliggjør skattyters ansvar for å gi riktige opplysninger til rett tid. Loven medfører i praksis ingen store endringer for folk flest.

Flere forhåndsutfylte opplysninger

Årets skattemelding inneholder flere forhåndsutfylte opplysninger enn noen gang tidligere. Opplysningene blir innrapportert av arbeidsgivere, banker, barnehager og andre som leverer informasjon om inntekt, formue, gjeld og fradrag.

- Jo flere opplysninger vi mottar, jo bedre kvalitet på innholdet i skattemeldingen. Men selv om mye er fylt ut, må du likevel sjekke at opplysningene stemmer. Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt, understreker skattedirektør Hans Christian Holte.

I fjor ble pensjon fra Danmark for første gang forhåndsutfylt i skattemeldingen. I år er også pensjon fra Sverige forhåndsutfylt.

Enklere, mer digitalt og mindre papir

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen. De fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år har vi sendt ut flere skattemeldinger enn noen gang. I fjor ble det sendt ut 4,7 millioner skattemeldinger, mot 4,8 millioner i år. For første gang er det under en million skattemeldinger som sendes ut på papir.

- Tallene bekrefter trenden vi har sett gjennom de siste årene, at flere og flere foretrekker å bruke de digitale løsningene våre, sier skattedirektøren.

Nå kan du delegere

Nytt i år er at privatpersoner kan delegere rettigheter til å endre og levere skattemeldingen til andre, på samme måte som næringsdrivende har mulighet til.

- Muligheten til å gi andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen betyr at det blir enda enklere å få hjelp av et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på, sier Holte.

Hjelp

På Skatteetaten sine nettsider finner du alt fra pendlerveiviser til fradragskalkulator.

Verktøyene hjelper deg å beregne riktig skattegrunnlag. Har du spørsmål kan du kontakte Skatteetaten på chat, facebook/skatten min eller ringe på: 800 80 000.

Frister for levering

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. Næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk i Altinn.

Fakta:

Foreløpige tall viser at 8 av 10 har skatt til gode, mens 2 av 10 må betale restskatt. Skattemeldingen for 2016 er sendt ut på flere språk og målformer