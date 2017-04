Ordfører Ole ved Kongens dessertbord i kveld

Alle landets ordførere er i dag invitert til en felles middag i Oslo rådhus. Også kongeparet vil delta under middagen, og Kongen og Dronningen har meddelt et spesielt ønske om å innta dessert og kaffe-delen med 10 utvalgte ordførere. Hitras ordfører Ole L. Haugen er en av de heldige som har fått innpass ved Kongens bord under avslutninga av middagsselskapet.

Middagen serveres rådhushallen, mens dessert og kaffe blir servert i festlokalene i rådhusets annen etasje, fortelles det fra Oslo rådhus.