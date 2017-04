Ørner i kamp

Det var Stig Nidar Selvåg som filmet dramaet sist torsdag ettermiddag.

- Jeg kom inn med båten. Først trodde jeg det var en tømmerstokk eller noe som lå og fløt. Så så jeg at det var en ørn som holdt på med noe. Jeg tenkte den hadde grepet tak i en fisk, men etterhvert så jeg at det var to ørner, der den ene holdt den andre under, forteller Stig Nidar Selvåg.

På videoen ser det ut som den ene ørnen prøver å trykke den andre ned for å drukne den.

- Etterhvert kom den seg løs. Begge ørnene svømte inn til land. Den ene fløy videre, mens den andre ble stående på samme plass og kure. Den virket ganske utmatta, forteller Stig Nidar Selvåg.