Politiet hadde før helga en kontroll sammen med Tolletaten på Krokstadøra.

Kontrollen endte med at at to personer ble anmeldt for bruk av narkotika, en person ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, og en person ble anmeldt for å ha kjørt med avgiftsfri diesel på sin personbil.

Det er politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord som opplyser dette.