Rent vann til 183 mennesker

Frøyakonfirmanter og frivillige samlet inn 36.665 kroner til Kirkens Nødhjelp under Fasteaksjonen.

- Det gir rent vatn til 183 mennesker, sier en fornøyd diakon Jorun B. Foss som takker for innsatsen, også til de foresatte

som støtta opp med nærvær og bilkjøring.

35 millioner

Totalt ga Fasteaksjonen 2017 hele 35 millioner til Kirkens Nødhjelp etter at 40.000 bøssebærere var i sving over hele landet.

Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland er overveldet over resultatet.

– Dette er fantastisk! Gjennom 50 år med Fasteaksjonen har vi i Kirkens Nødhjelp hatt gleden av å følge den imponerende dugnadsånden og givergleden i menigheter og lokalsamfunn over hele landet. Vi er svært takknemlige for den tilliten de viser oss gjennom Fasteaksjonen, sier Helland.

Fasteaksjonen «Ja vi elsker dette vannet!» I dag vil konfirmantene hjelpe med å skaffe rent vann.

– Støtten fra det norske folk er helt avgjørende for at Kirkens Nødhjelp skal kunne drive vårt livsviktige arbeid. Sammen bidrar vi til at flere kan jobbe seg ut av fattigdom og til at mennesker kan få muligheten til å reise seg i krig og katastrofer. Akkurat nå trengs vår innsats blant annet i tørken i Øst-Afrika, hvor millioner av mennesker er truet av hungersnød, sier Helland.

Fasteaksjonen er Norges nest største bøsseaksjon, og feirer 50 år i år. Aksjonen har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Pengene fra aksjonen gjør det blant annet mulig for Kirkens Nødhjelp å være til stede med rent vann i katastrofer.

Siden 1985 har bøssebærere fra hele landet gått med bøsse fra dør til dør for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og siden første innsamling i 1967 har nordmenn totalt gitt over én milliard kroner.