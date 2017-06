Foreslår å droppe boligfelt på Nordskaget

Som lokalavisa har fortalt tidligere, har Holahaugen boligfelt ved Nordskaget fått en langt høyere prislapp enn først beregnet. Da boligfeltet ble planlagt, ble det kalkulert med at arealene kunne bli kjøpt til en kvadratmeterpris på cirka 40 kroner. Etter forhandlinger med grunneiere har man endt opp med en pris på 75 kroner kvadraten.

Etter at en grunneier har trukket seg fra mulig salg, står man igjen med 15 tomter som må kjøpes og opparbeides infrastruktur til.

Opprinnelig tomtepris var estimert til kr 450 000. Med dagens prisnivå kommer man på kr 560 000 kroner per tomt.

En siste runde blant interessenter viser at av 7 interesserte tomtekjøpere sier nå tre at de ikke vil kjøpe, to vil kjøpe og to er ikke tilgjengelig for tilbakemelding.

Dette gjør at rådmannen nå anbefaler at kommunen dropper utbygging av boligfeltet.

Frøya formannskap skal behandle saken førstkommende uke.