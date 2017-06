Hitra-talent tatt ut på øverste nivå

Anfal El Yamani fra Hitra FK er sammen med et fåtall andre fotballspillere tatt ut til Statoils talentleir for jenter i Stavanger 21. – 25. juni.

Et fåtall unge talenter

Dette er Norges Fotballforbunds (NFF) øverste nivå av Landslagsskolen, og på listen over de som kan bli morgendagens landslagsspillere i aldersklassen 14 til 16 år befinner El Yamani seg sammen med andre unge talenter fra hele landet.

De kan vente seg lange og tøffe treningsdager når de møter eliten på sitt eget alderstrinn. Leiren avholdes på treningsfeltet til FK Vidar i Stavanger. Landslagstrenere og trenere for Landslagsskolen skal bidra på leiren slik at det faglige utbyttet blir godt.

Ekstra motivasjon til god utvikling

Lokalavisa spurte Anfal tidligere i år hvor langt hun ser for seg at det er mulig å komme på fotballbanen.

- Det er vanskelig å si. Men jeg har lyst til å bli god og er villig til å jobbe hardt for å få fremgang, fortalte den lovende fotballjenta fra øyregionen.

El Yamani sier hun trives aller best i rollen som spiss.

- Men jeg spiller der treneren mener jeg gjør best nytte for meg. Det var litt større intensitet i spillet på samlingen enn det jeg er vant med fra jentefotballen, sa Anfal etter at hun fikk vist hva hun var god for til forbunds- og landslagstrenerne i Østfoldhallen i vår.

– Statoils Talentleir handler om å løfte frem morgendagens fotballhelter, og gi dem en ekstra motivasjon til å fortsette den gode utviklingen. Holder de utvalgte talentene gløden, innsatsen og læringsfokuset på topp vil de nå langt, sier Karen Onsager Keiserud, markedsdirektør i Statoil.

Fokuserer på spillerutvikling og tilrettelegging

– NFF har hatt et mangeårig og godt samarbeid med Statoil. Gjennom Statoils program «Morgendagens Helter», har de bidratt til at fotballforbundet kan inspirere våre største talenter gjennom «Statoil Talentleir». Statoil Talentleir utgjør øverste og siste steget i fotballforbundets spillerutviklingsmodell, «Landslagsskolen», fortsetter Håkon Grøttland som er fagansvarlig for Landslagsskolen.

Leiren har opp gjennom årene hatt ulike formater og de gjør nye grep i år og gjør leiren i Stavanger om til en ren jenteleir, legger Grøttland til.

- Vi ønsker å fokusere alt på spillerutvikling og tilrettelegging av en kvalitetssamling for våre største talenter. Videre er for første gang 14 -åringene på samme sted som 15- og 16-åringene. Her har vi tatt ut to tropper. En tropp for de født første halvår, og en tropp for de født siste halvår. Ut over det, har vi tatt ut to landslag og to skyggelandslag, avslutter Grøttland.