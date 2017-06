Brann i bolighus i Knarrlagsund i natt

Klokka 04.51 meldte politiet på Twitter at nødetatene klokka 03.12 i natt hadde rykket ut til en brann i et bolighus i Knarrlagsund på Hitra i natt. Ingen personer skal ha kommet til skade, men skal ha fått tilsyn av helsepersonell på stedet. Politiet melder på Twitter at en mulig årsak til brannen kan være feil på det elektriske anlegget. I morgentimene foregår utlufting av huset. Og det skal ha vært fire beboere tilhørende til huset.

