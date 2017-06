Gravhaug ved gravplassen

Nordhammarvika gravplass har blitt hovedgravsted for den tettest befolkede delen av Frøya, og vil om få år være fylt opp. Det planlegges nå en utvidelse av gravplassen.

Men dette området er brukt som gravplass helt tilbake til før-historisk tid. Bare få meter fra dagens gravplass ligger en gravhaug.

Denne er registrert i form av en rund gravhaug like sør for dagens gravplass og kan ut i fra sin form og størrelse dateres til jernalder og er sålede et automatisk fredet kulturminne.

Sikringssonen til gravhaugen går inn i planområdet som nå er aktuelt for utvidelse. Fylkeskommunen har som kulturminne-myndighet varslet at det må gjennomføres en feltundersøkelse.

En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise alle kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet. Slike kulturminner er fredet etter kulturminneloven og vil være premissgivende for regulering av arealet.

Formannskapet i Frøya skal i neste uke ta stilling til om det skal brukes 200.000 kroner på å få gjennomført registreringen.