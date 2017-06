Hitrarittet er i gang

Klokken 12 tråkket 48 syklister i vei fra startområdet ved Hjorten kjøpesenter. De aller fleste skal sykle i minimum 2 timer og 31 minutter for å komme gjennom den 10,7 mil lange løypa rundt Hitra, så fremt noen ikke slår den gamle løyperekorden.

Klokken 13.er det klart for start for racerklassen i kortløypa på 34 km. Da legger 31 syklister i vei mot Dolmøya der gammelbrua over Dolmsundet skal passeres først.

Klokken 13.10 er det start for mosjonsklassen med 91 deltagere.

Heidi Glørstad Nielsen i arrangørkomiteen for Hitrarittet oppfordrer alle bilister til å følge trafikkreglene, men vise ekstra hensyn i dag.

- Det er lett for at det kan oppstå uønskede hendelser, så vi setter pris på om både bilister og syklister tar hensyn til hverandre, sier hun.