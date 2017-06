Hvilke konsekvenser vil et sammenslått Trøndelag få?

Mandag 12. juni kommer fylkesrådmann Odd Inge Mjøen til Hitra. Han er invitert av Hitra Næringsforening for å gi en snakke om sammenslåingen av de to Trøndelagsfylkene, hva er status nå og hvordan er prosessen videre.

Lokal ledelse i politikk og næringsliv vil orientere om hvilke muligheter og forventninger Hitra har til det nye stor-fylket.

Det åpnes også opp for debatt med deltakere i salen. Arrangementet er åpent for alle, og medlemskap i Hitra Næringsforening er ikke nødvendig for å melde seg på temamøtet. Det forteller daglig leder i Hitra Næringsforening Randi Storsve Lundquist.