Mener OD ikke et kommunalt ansvar

Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker alle kommuner om bidrag på kr. 10 000 til gjennomføringer av Seminarer og Internasjonal Uke. Pengene vil føre til at skolene kan sette internasjonale tema i fokus på de videregående skolene.

Søknaden kommer til behandling i Frøya formannskap førstkommende uke. Rådmannen innstiller på at søknaden ikke innvilges.

"Frøya kommune ser at Operasjon dagsverk gjør en viktig jobb i forhold til elevenes forståelse for internasjonalt arbeid. Frøya kommune mener at Operasjon Dagsverk er et fylkeskommunalt ansvar og avslår derfor søknaden," er forslaget til vedtak.