Spleiselag for fiberkabel

Salmar har kontaktet Frøya kommune om et mulig spleiselag for å få lagt fiberkabel i sjøen fra Bremnestua til Nordskaget.

Salmar har behov for bedre og mer stabilt nett til fabrikken på Nordskaget. Samtidig har Nordskag oppvekstsenter dårlig nett. Lokalpolitikerne skal nå ta stilling til en avtale der også Telenor og fylkeskommunen går inn med midler til en slik utbygging. Utbyggingen skal også åpne for at boliger på Nordskaget kan koble seg på det samme nettet.

Utbyggingen vil koste 950.000 kroner. Salmar skal ta 450.000 av dette, Telenor 200.000, fylkeskommunen 150.000 og Frøya kommune 150.000 kroner.

Frøya formannskap skal behandle saken på torsdag.