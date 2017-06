Flatvalveien vil koste 41 millioner

Flatvalveien står på sakskartet til fylkestinget denne uka. Her legges det opp til et vedtak som betyr at byggingen av veien starter høsten 2017, og at den ferdigstilles sommeren 2018.

Fylket har nå laget et kostnadsoverslag som blant annet skal være grunnlag for forskotteringsavtale med Frøya kommune.

Kostnadsoverslaget, som har en usikkerhet på pluss/minus 15 prosent sier at veien vil koste 40,9 millioner inkludert mva.

Fylket har også gjort en beregning på hva det vil koste å fullføre gang- og sykkelvei til Flatval i samme slengen. Dette vil koste 5,2 millioner (inkludert mva). Gang og sykkelveien er ikke inkludert i de opprinnelige vedtakene om utbygging av Flatvalveien, men blir lagt fram som en mulighet hvis det skaffes lokal finansiering.

"Utbygging kan likevel skje i tilknytning til utbygging av ny Flatvalveg, forutsatt lokal finansiering av gang- og sykkelveien", står det i saksframlegget.

Forslaget til vedtak er slik:

"Fylkestinget godkjenner at ny Fv. 716 Flatvalvegen ferdigprosjekteres samt at det delegeres fullmakt til Fylkesutvalget å gjøre vedtak i en snarlig kommende sak omhandlende utlysning, anleggsstart, endelig styringsramme samt forskutteringsavtale med Frøya kommune. Alt med utgangspunkt i ferdigprosjektert prosjekt samt tilknyttet byggherreoverslag".

