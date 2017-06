- Politiet har bøtelagt feilparkeringer

- Det er et problem at handikap-parkeringsplassene blir misbrukt, mener Eldres råd/Brukerrådet på Hitra. I siste møte var dette et tema.

- Det ble opplyst i møtet at politiet er oppmerksom på dette, og har bøtelagt overtredelser. Rådet ønsker hyppige kontroller, gjerne hver uke, skriver rådet i møteprotokollen.

- Vi føler oss lite hensyntatt Parkeringsplasser beregnet handikappede benyttes av andre grunnet dårlig merking.

I vår skrev lokalavisa Hitra-Frøya om at Hitra revmatikerforening følte det nødvendig å si fra til kommunen om manglende merking av handikapplasser. Spesielt ved snøfall. Dette medførte at bilister uten behov til nødvendig enkel adkomst, benyttet disse parkeringsplassene med bakgrunn i at merkingen av plassene var gjemt under snøen. Hitra revmatikerforening ba videre om at nødvendig skilting ble gjort så raskt som mulig.

- Vi vil bemerke at behovet for disse parkeringsplassene med ekstra bredde og nærhet er særdeles viktig vinterstid, da det ofte er ekstra utfordrende å komme ut og inn av bilen på vanskelig og glatt underlag, poengterte Glørstad videre.