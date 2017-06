Som lokalavisa har fortalt tidligere, skal Nordhammervika gravplass utvides, men at det i det aktuelle området for utvidelse ligger en gravhaug fra jernalderen. Fylkeskommunen har som kulturvern-myndighet påpekt at området må ha en arkeologisk registrering. Frøya formannskap vedtok i siste møte at 200.000 kroner av den allerede bevilgede summen på 400.000 til utvilde av gravplassen skal brukes på en slik arkeologisk undersøkelse.