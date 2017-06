Brann i trafo har gjort deler av bygda strømløs

En brann i en transformator i Hammarvika har gjort deler av området strømløst. Brannvesenet er ved 17.30-tida på stedet, det samme er folk fra TrønderEnergi.

Det røk kraftig fra trafoen, men det skal ikke være fare for spredning til omkringliggende boliger.

- De som bor her forteller at strømmen aldri helt kom skikkelig tilbake etter den planlagte strømutkoplinga i natt, som om det har gått for "halv spenning". Og de tror det kan ha med branntilløpet å gjøre, sier lokalavisas reporter på stedet.

Transformatoren står i et boligområde ved Frøyatunnelen.

Politiet varsler klokka 18 at årsaken til brannen er en korslutning.

- Det har oppstått sot-skader. Flere husstander er uten strøm, forteller politiets operasjonsleder.