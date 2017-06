Har fylt opp kontoen skikkelig etter sykkelturen til Hitra og Frøya

1. juni satte ålesunderen Robin Halsebakk seg på sykkelsetet i Grimstad for å starte på sykkelturen langs kysten opp til Kirkenes, hvor han etter planen skal være framme 11. juli. Underveis skal han innom en rekke sjømatbedrifter i håp om å få et økonomisk bidrag til kreftforskning.

Engasjementet for nettopp kreftsaken kom i stand etter at han selv har opplevd å miste flere familiemedlemmer i kreft, og at han ser at svært mange rammes av kreftsykdom. At det er havrelaterte bedrifter han besøker, skyldes at han selv jobber i brønnbåtrederiet Sølvtrans i Ålesund.

Robin (26) er også en ivrig syklist, og ettersom kampanjen "Laks er viktig for Norge" er en av hovedsponsorene til Sykkel-VM i Bergen i september, har den unge ålesunderen kalt prosjektet sitt med sykling og pengeinnsamling "Omveien til Sykkel-VM".

Hyggelige mennesker

Etter nesten tre uker på sykkel kom Robin Halsebakk i går ettermiddag noe forsinket til Frøya, etter å ha besøkt flere bedrifter på Hitra. Forsinkelsen forklarte han blant annet med full omvisning i en av bedriftene, og solide bidrag til innsamlingsaksjonen.

- Også treffer jeg jo så mange hyggelige mennesker det er koselig å snakke med, smiler han.

Med seg på turen har han kollega Petter Gunnarstein, som kjører bobilen de overnatter i.

- Petter er gull verdt! fastslår Robin.

Gjennom blant annet firmaet han jobber i, har Robin knyttet kontakter, slik at han vet hvilke bedrifter han skal oppsøke. På Frøya fikk han hjelp av Erik Bogren, som han traff på firmatur på Gran Canaria.

- Erik har kontaktet bedrifter og tilrettelagt besøket mitt på Frøya, forklarer han.

yngel.no

Så må den ivrige syklisten og pengeinnsamleren haste videre. Skal han rekke de planlagte bedriftsbesøkene på Frøya er det bare å tråkke i vei før de stenger for dagen. Om kvelden skal han nyte en bedre middag hos et annet Frøya-bekjentskap.

Målet med aksjonen er å få inn en million kroner til kreftsaken, og etter å ha besøkt øyregionen er summen på innsamlingskontoen økt.

- Nå har jeg passert en halv million, sier Robin med et stort og ekte smil, før han tråkker seg fra Flatval til Sistranda, og deretter til Nordskaget.

På bloggen hans, yngel.no kan de som ønsker det følge Robin Halsebakk videre mot Kirkenes. På bloggen finner man også opplysninger om hvordan bedrifter kan støtte prosjektet hans, om noen ønsker det.