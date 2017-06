Har sjekket 6000 bilførere og beslaglagt 71 førerkort

I september i fjor fikk politiet sin egen UP-patrulje (UP425) som skulle betjene vårt distrikt, bla. Lakseveien (fv 714).

Politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord har oppsummert patruljens virksomhet så langt.

Politiet mener selv at patruljen har gjort at publikum har fått en bedre politidekning og at lokalt politi har fått bistand til akutte oppdrag når UP425 har vært tilgjengelig.





Det er vanskelig å måle gevinsten patruljen har gitt i form av trafikksikkerhet. Men tallene viser at UP425 siden i september har stanset og kontrollert 6000 bilførere. Videre har patruljen beslaglagt 71 førerkort pga rus, hastighet og farlig adferd og i tillegg utstedt ca. 300 forenklede forelegg og et femtitalls gebyrer.

- Tilliten fra folket er det viktigste Den nye UP-patruljen har vært på veiene siden 5. september. Hitra-Frøya har fått være med UP425 på trafikkontroll.

- Den har i tillegg til trafikksikkerhetsarbeid vært en del av den totale beredskapen og har rykket ut på mange ulike oppdrag, både med og uten bevæpning, oppsummerer politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord.