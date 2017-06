Har spesialisert seg i mer ekstreme situasjoner

Rune Vitsøe fra Hitra har sammen med 15 andre ambulansearbeidere fra Midt-Norge blitt plukket ut til å delta på innsatsleder-kurs. Dette er et kurs for mer spesialisering i forbindelse med oppdrag der flere enheter og etater er involvert.

- I hovedsak ble det øvd på realistiske scenario med fokus på styring og ledelse i hendelser med flere skadde, fare for egen sikkerhet og "Pågående Livstruende Vold (PLIVO), forteller Vitsø og legger til at det var et veldig interessant og bra kurs.

Vitsøe var eneste representant fra Hitra og Frøya.