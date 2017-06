I helga kommer en stor kolonne av denne ikoniske roadsteren

Den norske Mazda MX5-klubben legger årets landstreff og langtur til Oppdal og videre til Hitra og Frøya.

- Det er påmeldt 50 biler som kommer samlet til Hitra og Frøya fredag 23. juni, forteller frøyværingen Asgeir Johansen, som sitter i arrangørgruppa til klubben.

Mazdas MX5 er blitt en ikonisk bil og har en stor tilhengerskare over hele verden. Den skal visstnok være verdens mest solgte bil i kategorien roadster.

Sommerturen starter på Oppdal torsdag kveld, og første etappe går deretter ut til øyregionen. Lørdag er det aktivitet på Frøyabanen, og rundtur på Hitra. På ettermiddagen lørdag arrangeres det quizrunde på Frøya.

Tidligere har MX5-klubbens sommerturer gått til blant annet Berge, Sørlandet, Lofoten og Vestlandet med Trollstigen og Atlanterhavsveien. Og nå er det altså Oppdal og spesielt øyregionen sin tur.

Mazda MX5 ble første gang sendt i markedet i 1989 og kom i stand som et resultat av et samarbeid mellom japanske, britiske og amerikanske designere. Den første utgaven kom med de karakteristiske vippe-lyktene, et design som holdt seg rimelig uforandret i nesten et tiår.