Får ikke medhold i ønsket om eget gårdsvei-navn

Hitra Formannskap vedtar å avvise ønsket fra Sverre Strand Hansen ønske om eget veinavn «Haugland Gårdsvei» eller «Hauglandveien», men at navnet "Utsetveien" blir stående.

Flertallet i formannskapet valgte å følge rådmannens innstilling om ikke imøtekomme klagen.

- De omtalte eiendommer det klages for, og som ønsker eget veinavn, har kun en enkel oppkjørsel og to bolighus i gårdstun. Grunnlaget for opprettelse av eget veinavn er dermed ikke til stede, heter det i vedtaket.

Lars P. Hammerstad (Sp) leverte forslag om å etterkomme klagen, men ble nedstemt.

Utsetveien ble vedtatt som veinavn for dette veistrekket i Hitra kommunestyre i fjor høst. Veinavnforslaget ble sammen med resten av forslagene for hovedveiene på Hitra utarbeidet av en veinavnkomite.

Kan bli aktuelt hvis boligfelt

Klageren påpekte ifølge kommunen at det kanskje vil komme et boligfelt i samme område, men rådmannen svarer at det per i dag ikke foreligger en reguleringsplan eller forslag til reguleringsplan for området.

- Etablering av eget veinavn kan være aktuelt å ta opp igjen dersom det innføres en reguleringsplan i området, men foreløpig er det ikke grunnlag for dette. Med bakgrunn i overstående anbefales det at klagen avvises, og veinavnet «Utsetveien» opprettholdes for de aktuelle eiendommene. Eiendommene vil bli tildelt Haugland Gård som adressetilleggsnavn ved ønske om dette, skriver rådmannen.

Heller ikke medhold i Tranvikveien

Omtrent samme argumentasjon bruker administrasjonen og formannskapet også overfor en annen klager. Hitra Formannskap vedtok å avvise klagen fra Steinar Nilsen angående tilhørighet til veinavnet «Øvre Tranvikveien», og ønske om eget veinavn «Gamle Tranvikvei».

- De omtalte eiendommer det klages for, og som ønsker eget veinavn, omfattes kun av tre fritidsboliger. I tillegg kan det bli for mange likelydende veinavn om en føyer til Gamle Tranvikvei til de allerede eksisterende veinavnene i området, heter det i formannskapsvedtaket, som var enstemmig.