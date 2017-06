Skal fullføre boligfeltet

Kommunestyret i Frøya brukte i torsdagens møte mye tid på å diskutere Holahauan boligfelt ved Nordskaget.

Reguleringsplanen for det kommunale boligfeltet ble stadfestet allerede i 2009, men det ble ikke gjort grunnerverv. Forskjellige politikere har de siste årene etterspurt framdrift, og nå i det siste er det Remy Strømskag (H) som har engasjert seg. Da det ble kjent at forhandlingene hadde strandet på en kvadratmeterpris på 75 kroner, og rådmannen foreslo å skrinlegge boligfeltet fordi tomtene ville bli for dyre, reagerte han meget sterkt. Til lokalavisa sist tirsdag sa han at saken viste en manglende vilje fra administrasjonen til å ville realisere boligfeltet.

Gjentok kritikken

Strømskag gjentok og forsterket denne kritikken fra talerstolen i kommunestyret.

- Dette er et område som er sjønært, med havutsikt, gangavstand til Frøyas største arbeidsplass (Salmar - journ.anm) og til et nyoppusset oppvekstsenter. Jeg synes administrasjonen har vist liten vilje til å få gjennomført dette, og det har tatt veldig lang tid. Det har vært lite engasjement for å stimulere til utbygging. Jeg vet at det ikke er en kommunal oppgave å selge boliger, men her har man regulert et område, så bør man også gjøre noe for å stimulere interessen. I stedet gjør man motsatt. Nå har man fått en pris som tilsier 600.000 kroner per tomt, og da går man ut og sier at det er for dyrt. Hvis man sier det, så tror folk det. Men er nødvendigvis 600.000 for dyrt på Frøya?

- Her er vi ikke gode

Strømskag ble fulgt opp av flere, blant andre ordfører Berit Flåmo (Ap).

- Saken viser at vi ikke har kompetanse på tilrettelegging av boliger i Frøya kommune. Her er vi ikke gode, sa hun.

Men hun påpekte samtidig at kommunen har hatt en politikk på at det må være et visst antall interessenter før kommunen tar kostnadene ved utbygging av infrastruktur, og at man i denne konkrete saken i et lukket formannskapsvedtak hadde satt et tak på hvor langt man kunne strekke seg i pris på grunnerverv. Forhandlingene hadde stoppet på en pris høyere enn det.

- Billigere tomter i nærheten

Varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) var den som i debatten argumenterte for en mulig skrinlegging av hele boligfeltet.

Han viste at det hadde skjedd mye siden planen ble ferdig i 2009, og at det var boligtomter i nærheten,både i Valen og Måsøvalområdet, som selges til en lavere pris enn det man kan på Holahauan.

- Har ekstra stort potensiale

Arvid Hammernes (V) mente derimot at boligfeltet har et ekstra stort potensiale.

- Det er veldig godt planlagt, med tomter som har havutsikt. Det er tilrettelagt for å etablere småbåthavn, og det ligger slik til at det fram i tid kan utvides vestover.

Underveis i debatten ble det klart at kommunestyret ikke ville ende opp med å følge rådmannens forslag om å skrinlegge boligfeltet.

Setter krav om solgte tomter

Etter å ha hatt gruppemøte leverte Ap/SV et forslag om at kommunne fullfører grunnervervet. De ville sette et krav om at fem av tomtene skal være solgt før detaljprosjekteringen gjøres, og man tar investeringene med å bygge infrastrukturen i feltet. De ville også pålegge rådmannen å markedsføre boligfeltet.

Opposisjonen ønsket at det ikke skulle settes noen vilkår for antall solgte tomter, men var ellers enige i det flertallsgruppen la fram. Sveinung Gundersen (Ap) ville heller ikke ha noen slike vilkår, og stemte med opposisjonen. Det ble dermed stemmelikhet 11-11, og ordførerens dobbeltstemme ble utslagsgivende for at det blir satt krav om at fem tomter er solgt før boligfeltet realiseres.