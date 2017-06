Favoritten sank og Raymond overlevde utdrikningslaget

Lørdag arrangerte Klubben grendalag ”Ta sjansen” for syvende gang i Tungvågvatnet på Frøya. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats før årets arrangement, og vika i Tungvågvatnet er fylt med kanoer, plastbåter, hoppeslott, benker og et kioskområde der man får kjøpt både lunsj og middag.

I år har grendalaget fått sponset en helt ny rampe, noe som tyder på at arrangementet er kommet for å bli. Været er upåklagelig og badetemperaturen er god. Aleksander Søreng i Klubben grendalag var veldig fornøyd med dagen. Han kunne fortelle at det var rundt 280 innbetalte voksne, og enda flere barn.

Det eneste vi syntes var litt synd var at nødetatene som hadde meldt seg på ikke møtte opp. Men vi har vært heldige med været igjen og folk har hatt det gøy, forteller Søreng.

Favoritten ”Tour de Tungvågvatnet” sank

I år var 16 båter påmeldt, og først ut var ”Turbo” der Isak og Casper var førere. Båten traff vannet i en voldsom fart og skled et godt stykke bortover vannflata. Guttene var litt nølende da de skjønte at de måtte hoppe i vannet, men svømmeferdighetene var gode og de fikk tida 20,15 sekunder.

”LOLL” hadde to kvinnelige førere som ikke nølte med å hoppe i vannet. Det ble en god svømmetur på jentene som takket være rask reaksjon, og god svømmeteknikk kunne si seg fornøyd med 20,95 sekunder. Flatval grendalag hadde ikke mindre enn tre fartøyer i konkurransen.

Den første var flaggskipet deres ”Tour de Tungvågvatnet”. Dette er en farkost det ryktes skal være svært effektiv når den når vannet. Føreren selv hadde ikke helt trua på at dette kom til å gå bra. Det er mulig det var en taktisk uttalelse for å få konkurrentene til å slappe av, for ”Tour de Tungvågvatnet” gikk som ei kule. 8,5 sekunder fra utskytning til bjella var nådd. Fem sekunder til så var også fartøyet sunket med flaggene til topps.

Aina Skarsvåg og Emma Knutshaug var spådd fiaskoprisen

”Lynet” er et badekar malt i svenske farger med Aina Skarsvåg og Emma Knutshaug ikledd overlevelsesdrakt og dykkerbriller oppi.

Her må vi være obs på fiaskoprisen, opplyste speaker Bjørnar Johansen.

Blant publikum høres det kommentarer som at ”den båten går rett til bunns” og ”de kommer aldri til å greie å nå bjella”. Men på tross av dårlige spådommer greide jentene å komme seg et godt stykke utpå før badekaret sank, og de nådde bjella på tida 20,53.

”Lerøy” var enkel og strømlinjeformet. Lerøy tenker internasjonalt og hadde utsmykket båten med verdensflagg.

De har stort fokus på god integrering, forteller speaker Johansen.

Båten hadde god framdrift da den nådde vannet og Maja trengte nesten ikke svømme et tak for å nå blåsa. Den gode båtkonstruksjonen gjorde at hun fikk tida 13,20.

”Rognutløsning” i Tungvågvatnet

Det har vært mye snakk rundt Vikan settefisk sin farkost. Det har vært rykter om at ”noe” skal skje, men når det kommer til stykket er det ingen som helt vet hva dette ”noe” er. Båten har fått navnet ”Nyklekten” og ikke bare skal båten være unik i fart og framdrift, men den skal også vise livsløpet til laksen, fra rogn til slakting, bare i motsatt rekkefølge.

Når båten når vannet får vi en rognutløsning, forklarer Frode Reppe uten at det gjorde noen noe klokere.

Det er noe uklart hva som egentlig helt konkret skjedde da båten traff vannet, men det så ut som bakparten falt av og ut kom hundrevis av små, oransje ping-pong-baller.

De yngste tilskuerne hoppet ut i vannet og svømte mot ”rognkulene” som lå og duppet i vannet, for på en av disse kulene var det skrevet ”Premie”. En slags lokal lakse-vri på Se og Hørs-flaskepost som var svært populært blant barna. Christina Reppe som var en av de to førerne på fartøyet trakk i bjella etter 9,34 sekunder.

- Sjelden sett noen legge så mye arbeid i så lite

Båt nummer sju var fra Kystmiljø og Janne iført hvit redningsvest og vernebriller ble plassert oppi som kaptein. Speaker Johansen var så uheldig å la Kystmiljøs sjef, Stig Dyrvik, komme til ordet, og han benyttet anledningen til å påpeke at båten er innovativ og ser løsninger, og han ønsket at næringa også ville bruke Kystmiljø.

Det ”flygende monstrumet” som speaker Johansen omtalte doningen som var effektiv og Janne, med åpen munn hele veien ned, greide å dra i bjelle på tida 13,10. Det var mange som så ut som et spørsmålstegn da noe som så ut som et kisteformet telt på høykant med på skriften God Jul sto på rampa.

Dette tar vel sin tid så jeg renger med vi må vente til jul, kommenterte speaker Johansen.

Det var Hans Kristian, Immanuel og Thomas som hadde ansvaret for denne framtoningen som ble kalt ”Ventemærenissan”. Hans Kristian kunne fortelle at de skulle stå på vannski etter båten. Publikum var sterkt tvilende da de så det røde teltet trone på rampen, men de ble ikke mindre tvilende da de så et par gule vannski stikke ut fra teltet.

Båten kom seg helskinnet ned rampa og ut av det røde teltet kom en like rød julenisse med lue, skjegg og frakk. Siden båten omtrent stoppet momentant da den traff vannet fikk nissen en lang svømmetur. Fartøyets konstruksjon og mannskapets bekledning gjorde at vi måtte vente 36,34 sekunder før vi kunne se nissen ringe med bjella.

Denne får fiaskoprisen. Det er lagt utrolig mye arbeid i noe som oppnår så lite, sier speaker Johansen under premieutdelingen.

Arvid kom seg tørrskodd over

”Fjøset” var Flatval grendalags farkost nummer to. Denne var det Adrian som skulle styre. Båten var en John Deere- traktor plassert på ei flåte med flagg, høner og griser rundt. De lager sjødyktige båter og traktorer på Flatval så det var ingen overraskelse at denne båten fikk en god plassering. 12,60 sekunder fra start til mål.

”Svart” er en nøytral, anonym og enkel båt som er bygd for fart og strippet for komfort. Arvid skulle få båten fra rampa til bjella, og han hadde ikke tenkt å uti vannet. Ikledd svart skjorte og jeans var det nok mange som ønsket han skulle falle uti. Midt mellom land og bjella dro Arvid fram ei åre. I god fart mot blåsa strekker han ut hånda og deljer til bjella. Det gikk hardt utover åra som knakk. Arvid greide imidlertid å komme seg tørrskodd til land med tida 10,80.

Det gikk bra for ”Herre går alljer bra”

Etter ”Svart” kom det en betydelig mer fargeglad farkost. Edwin satt på en rattkjelke som var plassert på en lav, forholdsvis bred båt. Båten landet fint i vannet og skøyt fart forover. ”Guttta krutt” som båten het, nådde imidlertid ikke helt fram, så kapteinen måtte i vannet.

Når en båt har fått navnet: ”Herre går ailljer bra”, er det ikke mye positivitet å finne. Det gjenspeiler ikke Marie og Anna som er førere av båten. De var utstyrt med flagg, ballonger og ei livbøye. Jentene satt godt inni båten, men det var tydelig at de var litt engstelige for hvordan dette skulle gå. Båten traff vannet, og begge jentene måtte ut å svømme. Til tross for redningsvester og motvind greide de å ringe i bjella etter 20,53 sekunder.

Raymond overlevde utdrikningslaget og ElFrida ble sjøsatt

De hadde vært svært tydelig i terrenget lenge. De svartkledde mennene ved siden av rampa. Da det ble klart at den nest sist båten var deres, var det flere som klødde seg i hodet. ”Statstilskuddet”, så ut som det trengte akkurat det. Kun en pinnestol som sannsynligvis var blitt glemt igjen i en grendaskole på sekstitallet, skulle bære Raymond helt fram til blåsa.

Speaker Johansen stilte seg tvilende til tilstanden til både Raymond og utdrikningslaget han hadde med seg, da det hadde tatt dem to minutter å få av Raymond buksa og inn i en flytevest. I turkis underbukse, olivengrønn skjorte og veldig, veldig nordiske legger, var det ikke han de fleste hadde satt pengene sine på. Men vissheten om at dette var det ”siste store” før han ble smidd i hymnens lenker neste helg, ga Raymond uante krefter. Han ringte i bjella 18,14 sekunder etter start.

ElFrida var i utgangspunktet tenkt til å ta fem mann. Det greide hun ikke. Båten er stor i seg selv, den største som er sett på ”Ta sjansen”. Båten tilhører selvfølgelig SalMar og ambisjonene var skyhøye. Etter en del nedbemanning ble ElFrida klarert for to mann. EL-frida var litt av en overraskelse. Fart er ikke det første man tenker når man ser henne. Men mannskapet greide å komme seg til bjella på 10,5 sekunder.

Resultater

Raskeste fartøy

”Tour de Tungvågvatnet”

”Nyklekt”

ElFrida

Fiaskoprisen gikk til Ventemærnissan og Nyklekt og Tour de Tungvågvatnet fikk priser for mest kreative/ beste båt.