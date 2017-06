Bilistene sto i kø for å ta i bruk den nye gjenvinningsstasjonen

Mandag 26. juni åpnet HAMOS sin nye gjenvinningsstasjon på Nabeita. Både Hitra-ordfører Ole Haugen og Frøya-ordfører Berit Flåmo var tilstede under åpningen.

- Dette anlegget vil gjøre det lettere for frøyværingene å være mer miljøbevisst, mener ordfører Berit Flåmo.

Kastet det første avfallet

Nabeita oppvekstsenter var også til stede og vifte med norske flagg og underholdt med sang. De fikk hjelpe Berit Flåmo med å kaste det aller første avfallet i miljøstasjonen. Miljøstasjonen er flyttet fra Sistranda og er ifølge HAMOS den første gjenvinningsstasjonen deres der mye av sorteringen foregår under tak. Bilistene kjører opp på en rampe, inn i miljøstasjonen, og ut igjen på den andre siden når de har kastet avfallet.

- Inne er det containere for blant annet isopor, papp, papir og plast. Utendørs er det containere for materiale som ikke blir tatt av vinden som stål, metall og aluminium, forteller fagarbeider Jan Erik Thorsø.

Mange hundre meter med kø

Daglig leder i HAMOS, Trygve Berdal, gratulerte de åtte faste ansatte i HAMOS på Frøya med ny arbeidsplass. Han trakk fram et bilde i glass og ramme av den første tegningen av miljøstasjonen laget av Jan-Frode Kværnø fra Retura.

- Den gangen var det utopisk at miljøstasjonen skulle havne her, men etter en befaring ble det slik likevel, forteller Berdal.

Prisen som ble foreslått var også utopisk. Den var på en million. Den ferdige miljøstasjonen kostet 26 millioner. Den gamle gjenvinningsstasjonen på Sistranda har vært stengt siden slutten av april og i mellomtiden har frøyværingene brukt miljøstasjonen i Fillan på Hitra. Det er tydelig at denne miljøstasjonen har vært etterlengtet for det var kø helt til Best bensinstasjonen en time før publikum kunne benytte stasjonen. Åpningstidene på Nabeita blir de samme som tidligere opplyser HAMOS.