Dalpro tilbyr nærkontakt med hjorten

- Det er artig å kunne gi et slikt opplevelsestilbud. Vi håper dette vil fenge folk i alle aldresgrupper. Det er en ganske så eksklusivt opplevelse å få hjorten til å spise fra hånda di, sier daglig leder ved Dalpro, Edvard Ulvan.

Rett fra hånda

Fra og med onsdag 28. juni, og hver onsdag gjennom skoleferien er det muligheter for både øyværinger og feriefolk og få nærkontakt med hjorten. Dalpro har over 50 hjort i innhegningen sin. Mange av dem er tamme, og flere av de spiser gjerne fra hånda di.

- Vi vil ha en ansvarlig fôrer på plass under fôringen, men de som ønsker har gode muligheter for å komme så nært inn på hjorten at den spiser pellets rett fra hånda di, forteller Ulvan.

Viltburger og villsau

Etter hjortefôringen ønsker man kanskje litt fôr selv, og grilling av viltburgere står da på plaklaten. Også dette vil være et tilbud hver onsdag gjennom hele skoleferien. Og for de ekstra dyrekjære er det også åpent for å hilse på villsauene.

- Dersom det kommer større grupper som ønsker viltburgere så ser vi gjerne at det blir sagt i fra på forhånd. Hjortefôringen kan også tilbys andre ukedager ved fohåndsbestilling av større grupper, sier Ulvan.