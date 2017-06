Nå lukter volley-damene på medalje

Øylekene volleyball damer

Gotland - Hitra: 0-3

Med tre svært overbevisende sett feide Hitra hjemmelaget av banen. Med gårsdagens utklassing av Jersey og en spillemessig enda bedre kamp mot det bedre laget Gotland i dag, øyner hitterværingene semifinale-spill og medalje senere i uka.

- Hvis volleyball er matematikk, vinner vi mot Guernsey på tirsdag, og da er vi i semifinalen før møtet med Saarema onsdag, resonnerer en svært fornøyd Hitra-trener Paul Andersen overfor lokalavisa.

Overlegne Hitra

Gotland og Hitra spilte jevnt de første ballene i første sett i dagens kamp i Visby ishall, men deretter var Hitra overlegne.

- Vi visste at vi var bedre enn dem i utgangspunktet. De gir oss mer kamp enn gårsdagens motstander, men vi var kjempebra og ga dem ingenting. Vi var rett og slett suverene i dag, sier Andersen.

Lagledelsen byttet en del spillere når seieren viste seg å være innen rekkevidde. Og treneren er også svært fornøyd med at laget har hevet seg på flere punkter.

- For eksempel når vi blir spilt på defensiven, så har vi nå ferdigheter som gjør at vi kan slå tilbake, sier han.

Siden Guernsey tapte for Jersey tidligere i dag, ble kampen mot Gotland en slags kvalifisering til semifinale for Hitra. Slås Guernsey, kan Hitra-damene roe nervene foran møtet med Saarema.

- Disse kampene er 90 prosent trening for oss, og så skal vi prøve å gi Saarema kamp. De stiller med proffer fra Sverige og Frankrike. Det blir noe helt annet, sier Andersen.

- Dette lukter medaljesjanser?

- Vi hadde mål om semifinale, nå er det nesten klart. Da kan vi drømme om medaljer. Vi er nå så gode at det blir ingen "walk in the park" for de som møter oss i semifinalen heller, sier Andersen.