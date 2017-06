Nytt tap på overtid for fotballdamene

Fotball damer

Hitra - Grønland: 2-3



De tapte med scoring på overtid i åpningskampen (1-2 for Menorca) og de tapte med scoring på overtid i kveldens tredje og siste kamp i gruppespillet. Hellet har ikke helt vært med Hitras damelag i fotball i denne turneringa.

I kveldens kamp mot Grønland startet Hitra godt og spilte seg fram til et par målsjanser allerede i åpningsminuttene. Etter drøye halvtimen spilt fikk laget hull på byllen da Anne Lise Kvakland satte inn 1-0. Kombinert med et par kjemperedninger av keeper Thea Arntsen gjorde dette til at Hitra kunne gå til pause med ledelse.

I løpet av et fem-minutt rundt halvveis ut i andre omgang snur Grønland kampen med to scoringer. Men nytt håp tennes hos Hitra når Sara Baglo Lund treffer på et langskudd.

Men så - rundt ett minutt ut i spilleforlengelsen - klarer ikke Hitraforsvaret å rydde opp, Grønland setter inn 2-3 og vinner.