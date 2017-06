- Rosenborg blir nok veldig vanskelig å slå

Frydefulle rop ute på banen og en ivrig heiagjeng i fra sidelinjen. Tirsdag var det duket for “fotball-VM” i den nye ballbingen utenfor Sistranda skole.

Oppgjøret RBK-Tyskland

Alle SFO-avdelinger på fast-Frøya var inviterte til å spille inn den nye banen i dag, og til sammen tretti barn i fra Sistranda SFO og Nabeita SFO ble fordelt på lagene Liverpool, Spania, Rosenborg, Tyskland og Real Madrid.

Da lokalavisa var innom skolegården gjorde lagene Rosenborg og Tyskland seg klare for et nytt storoppgjør.

De "tyske spillerne" kunne fortelle at de hadde vunnet sine to tidligere kamper, men at de trodde Rosenborg ville bli vanskelige å slå.

Og det tok ikke mange sekundene før Rosenborg gikk opp i ledelsen. Kampen ble preget av hurtig spill, driblerier og mange mål. Tyskland klarte til slutt å snu kampbildet og sluttresultatet ble 3-4 til Tyskland.

- Det er artig å spille fotballturnering fordi vi vinner alle våre kamper, smilte de “tyske spillerne" etter nok en seier.

- Det er nok fordi vi spiller godt i lag, kontrer en av jentene.

Felles moro

Barna sier til slutt at det er moro å møtes til en felles SFO-turnering.

Store og små ble også servert suppe og brød underveis i mesterskapet sponset av Rema 1000 Frøya, samt frukt fra Kiwi på Sistranda. Dagen ble avsluttet med ulike sommeraktiviteter i skolegården. Alle lagspillerne fikk utdelt diplom etter mesterskapet var over.