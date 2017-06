- Jeg gleder meg til hver samling

Ved Daløya på Frøya treffer Øypatruljen en sprudlende dame som snakker imponerende godt trøndersk, men tidvis med en litt annen klang.

Marianna Roosi forteller at hun kom flyttende til Frøya i fra Estland for flere år siden for å jobbe for oppdrettsgiganten Salmar.

Da hun kom hit kjente hun ingen, men hoppet rett i det.

I videoreportasjen til Maida Hals forteller Marianna hva det har betydd for henne å bli del av det internasjonale koret Harmundi.