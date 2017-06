Stor medieinteresse for øylekene

BBC, ITV, Al Jazeera og Sveriges Radio er blant de mange mediehusene som følger årets øyleker på Gotland mer eller mindre hele døgnet. Ifølge arrangøren er det 120 mediekanaler akkreditert til øylekene i år, inkludert de to avisene på Hitra og Frøya.

De fleste lagkonkurransene sendes direkte på radio og/eller tv hjem til de ulike landenes hjemmepublikum. I tillegg følges utøverne i de individuelle idrettene med intervjuer på radio, TV eller til nettavisene.

Videoreporter Kevin Banner fra tv-stasjonen ITV Jersey er en av journalistene på Gotland denne uka, og en av de mest rutinerte.

- Jeg dekker Island Games for 14. gang, forteller Banner til lokalavisa Hitra-Frøya. Da har han nettopp gjort opptak på skytterbanen, et intervju som skal sendes hjem til TV-seerne på Guernsey. Banner er nemlig utsending for ITV for fire av de engelske kanaløyene.

- Det er travelt når man skal dekke alle idrettene for fire øyer. Men folk der hjemme er veldig opptatt av hvordan det går med våre utøvere. Saker herfra blir "top stories", forteller Banner.

23 øyer fra hele verden er deltakere på årets utgave av Island Games Gotland.