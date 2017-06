Både første- og andrelaget løp seg inn til topplasseringer i dag

Fredag var det duket for dagsetappe nummer tre i årets St. Olavsloppet.

Etter å ha tilbakelagt 63,4 km. på strekket Sandvika – Levanger ble det klart at Team Lerøy Hitras førstelag vinner overlegent nok en gang. Med nesten fem minutter til gode før lag nummer to kom over målstreken.

Ekstra gledelig er det også å se at toerlaget til Lerøy Hitra gjør det godt og havner på tredjeplass i dag. Laget som før het Hitramosjonistene består av flere lokale innslag.

Det tredje lokale laget; Hitra løpeklubb kommer i dag inn på en 94. plass.

Resultatene sammenlagt etter runde 3

Sammenlagt etter at tre av fire etapper er gjennomført, ligger Team Lerøy Hitra 1 på førsteplass med tiden 12:28:38.

Team Lerøy Hitra 2 ligger på åttendeplass med tiden 14:07:56.

Hitra løpeklubb ligger sammenlagt på 83.plass med tiden: 18:38:14.

St. Olavsloppet avsluttes i morgen, lørdag 1.juli, med målgang i Trondheim sentrum.