Nødetatene rykket ut til ei trafikkulykke på Kvenvær, det opplyser politiet rundt klokken 17.30 fredag kveld.

Det skal være snakk om en personbil som har kjørt ut og deretter havnet på taket ved Faksvåg på fylkesvei 713.

Politiet melder klokka kvart over seks at det var to personer i bilen, hvorpå den ene blir fraktet inn med Sea king helikopter og den andre med ambulanse.