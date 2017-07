Knarrlagsundet med eget sommermagasin

I dagens avis finner du bilaget "Knarrlagsund Sommermagasin". Dette magasinet er et spleiselag fra flere i Knarrlagsundet, og her finner du info og bilder fra bidragsyternes bedrifter og kampanjer.

Mannen bak proskjektet er Bjørn Fjeldvær.

- Vi har funnet frem gamle bilder og har benyttet en drone for å få tatt bilder av dagens Knarrlagsund fra samme vinkel. Vi må takke Kystmuseet for dypdykk i bildearkivene og til Marius Ottesen for fine dronebilder. Magasinet gir også et innblikk i hva barna på oppvekstsenteret går og tenker på, samt alt som skjer av kultur og underholdning i den yrende sjøkanten, forklarer Fjeldvær.

Han fikk idéen til magasinet i vinter, da han ønsket å lage en festivalavis for sommerens "Sjømatfestival".

- Kanskje jeg lager en avis for alle konsertene og festivalene, og inkluderer mye annet som skjer på Fjellværøya og Ulvøya? Slik ble det et Knarrlagsund-magasin som kan være fint for både lokalbefolkning og tilreisende. Velvillige bedriftsledere ville gjerne presentere seg og sine og lokalavisa var behjelpelige med å sette dette sammen, forteller en fornøyd Fjeldvær.

Magasinet er trykket på glanset papir.

- Dette er første gang lokalavisa leverer et magasin på glanset papir. Så da er det jo ekstra stor stas for oss, mener Bjørn Fjeldvær, som håper at alle lesere setter pris på magasinet og tar seg en tur langs med kysten.