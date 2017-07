Kollisjon mellom to kjøretøy

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på Måsøvalen på Frøya, det melder politiet like før klokka 18.00 søndag.

Politiet melder at det er to kjøretøy som har kollidert, med to voksne og fire barn involvert. De blir nå undersøkt av helsepersonell.

Politiet opplyser klokka 18.40 at det ikke er snakk om alvorlig personskade. En voksen person skal ha fått kutt i ei arm, og et barn meldte om vondt i magen.

Årsaken er muligens ikke overholdt vikeplikt, forteller politiets operasjonsentral.