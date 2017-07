- Kom, se og prøvekjør

Førstkommende onsdag (5.juli) arrangeres det bil-dag på Frøya. Dette i regi Opel og bilforhandler O.M. Grefstad, i samarbeid med Frøya Auto og bilverkstedkjeden Meca.

Siden i vinter har O.M. Grefstad som til daglig holder til på Løkken verk, hatt bilselger Rolf Inge Furuhaug fast på Frøya en dag i uka.

- Denne onsdagen blir vi å ha med oss hele fire Opel-modeller utover til Frøya slik at øyværingene kan komme å se og prøvekjøre disse, forteller Furuhaug. Han legger til at det også blir grilling under arrangementet.

Fire ulike modeller

I tillegg til 2018-utgavene av Opel Mokka, Opel Insignia Grand Sport og Opel Astra, blir Furuhaug også å ta med seg deres nye storselgende elbil Ampera-e.

- Det er den elbilen med størst rekkevidde i sin klasse, og den kan kjøre opptil 40 mil på en lading. Det gjør det til en god bil for øyværingene som da slipper rekkeviddeangst hvis de skal kjøre innover i landet.

Solgte hundre biler sist

Rolf forteller at O.M. Grefstad alltid har regnet Hitra og Frøya som en del av sitt distrikt og at de tidligere har diskutert hvorvidt de skulle gjøre noe mer aktivt ute på øyene.

- Da Thomas Vatn i Frøya Auto tok kontakt tenkte O.M. Grefstad at nå slår vi til. Det er en avgjørelse vi er godt fornøyde med. Min faste dag på Frøya kommer vi til å fortsette med. Helt sikkert.

Han legger også til at de er fleksible til å komme utover andre dager enn onsdag.

- Har folket i øyregionen bruk for oss så kommer vi utover når de ønsker det, forsikrer Rolf.

Han har jobbet som bilselger i øyregionen siden 2010, tidligere for Svinsaas før han ble pensjonist. Etter et avbrekk på halvannet år er han nå tilbake igjen.

- Jeg treffer jo så mange trivelig øyværinger.

Sist gang solgte han over hundre biler på Frøya og Hitra, og nå er Rolf godt i gang med å utvide antallet ytterligere.