Gir pengestøtte til utbygging av hurtigladere i distriktene

Etter å ha støttet 230 hurtigladere for elbil langs hovedfartsårene i Norge, vil Enova fra høsten av tilby pengestøtte for utbygging i kommuner som har færre enn to hurtigladere fra før.

– Dette blir et startskudd for de mange stedene hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet i gang. Ordningen er relevant for aktører i nesten 300 kommuner, og vi håper å sparke i gang markedet i flest mulig av disse, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Vil gjøre elbiler til et reelt alternativ

Enova dekker 40 prosent av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader.

– Mange steder i distriktet er det så få elbiler at hurtigladestasjoner vil være ulønnsomme enda en god stund framover. Ved å tilby støtte til bygging av hurtigladere i disse kommunene, ønsker vi å gjøre elbiler til et reelt alternativ for enda flere, enda raskere, sier Kvam.

Først til mølla

Enova støtter inntil to hurtigladere i hver kommune, og søknadene blir behandlet etter først-til-mølla-prinsippet.

– Vi vil evaluere støttetilbudet årlig, og kan ikke si noe om hvor lenge tilbudet vil gjelde. For å framskynde utviklingen er det et poeng å få potensielle aktører i gang så raskt som mulig, og for dem er det uansett en fordel å være tidlig ute lokalt i sin kommune, sier Kvam i Enova.

Nye brukergrupper

De siste to årene har Enova støttet byggingen av i alt 230 hurtigladere langs hovedfartsårene i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Denne satsingen bidro til en sammenhengende og helhetlig dekning av ladestasjoner langs de viktigste transportkorridorene. Det nye tilbudet supplerer korridorsatsingen.

– Dette åpner for utvidet bruk av elbil på nye steder og for flere brukergrupper. Den nye satsingen kan bli viktig for taxier og annen lokal nyttetransport, samt pendlere og andre med lengre kjørelengder utenfor hovedfartsårene.

Støttetilbudet åpner i første halvdel av september. Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.