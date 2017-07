I kveld spiller Åge og Sambandet for siste gang på Knarren.

- Vi har hatt fantastiske opplevelser sammen med dere i mange, mange år, skriver Åge Aleksandersen på sin Facebookside foran kveldens konsert.

Det er ikke langt fra Royal Albert Hall til Knarrlagsundet Åge Aleksandersens store drøm er ikke å spille i Royal Albert Hall.



- Som alltid gleder vi oss veldig til å møte vårt store og trofaste publikum på Knarren. Konserten i år blir spesiell på flere måter. Dette blir vår siste konsert på Knarren. Vi har hatt fantastiske opplevelser sammen med dere i mange, mange år. Vi er oppriktig stolte over det vi har skapt her, og det er nok med en god porsjon vemod vi nå takker for oss, skriver Åge.

Gunn Tove, Vidar, Stein og Oddvar

Han forteller at alle positive tilbakemeldinger fra folk i ”Soinne” har betydd mye.

- En spesiell hilsen og takk går til Gunn Tove, Vidar, Stein og Oddvar. Entusiastiske, ryddige, dyktige, og til å stole på har dere vært. Lørdag kveld inviterer vi til ” Siste kveld med gjengen”, avslutter Åge Aleksandersen.